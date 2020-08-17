За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4666 до 4677, скончались еще 11 человек, сообщили «Интерфаксу» в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
2020-08-17T23:08:19+03:00
2020-08-17T23:09:56+03:00
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23:08, 17 августа 2020
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