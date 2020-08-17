Российские регионы будут самостоятельно принимать решение о ношении масок учителями во время уроков в школах

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. Там также отметили, что учеников не будут обязывать носить маски, но они смогут это делать в случае, если настаивают родители.
2020-08-17T23:03:48+03:00
2020-08-17T23:03:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 17 августа 2020
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