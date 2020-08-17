Белорусская оппозиция представила состав координационного совета

Ранее о его создании объявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Она сообщила, что совет создаётся для обеспечения передачи власти. В предварительный список вошли 35 человек, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, а также белорусские экономисты, журналисты, юристы и активисты. Первая встреча координационного совета запланирована на завтра.