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Эксклюзив Эха 23:02, 17 августа 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции пересчёт голосов на президентских выборах

Однако для оппозиционеров, по его словам, это оказалось уже не актуально, они потребовали новые выборы, сообщает телеканал СТВ. При этом Лукашенко доспустил проведение новых выборов после принятия новой конституции в ходе референдума.

Подобные слова Лукашенко это лишь попытка удержаться у власти, сказала в интервью «Эху Москвы» соратница экс-претендента на пост президента Светланы Тихановской, Мария Колесникова.

Напомним, Центризбирком отклонил все жалобы оппозиционных кандидатов в президенты о непризнании выборов. В комиссии сообщили, что оснований ля признания результатов по участкам недействительными, нет.



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