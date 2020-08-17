Оппозиция Белоруссии считает, что жители страны не верят обещаниям Лукашенко о новой Конституции и разделе полномочий

Оппозиция Белоруссии считает, что жители страны не верят обещаниям президента Александра Лукашенко о принятии новой Конституции и разделении полномочий. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Белорусы четко и ясно дают понять, что за 26 лет они слышали очень много обещаний от Лукашенко, и ему уже никто не верит. А за прошедшую неделю, когда погибли люди и тысячи граждан оказались в тюрьмах, доверия к его словам вообще не осталось ни у кого», — заявила она.

М.Колесникова считает эти обещания очередной попыткой удержания власти.

Она также прокомментировала информацию о новых переговорах Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы считаем, что заявление Лукашенко о переговорах с президентом России не соответствуют действительности. Это является манипуляцией, что очень опасно в нынешней ситуации», — отметила М.Колесникова.

Она заверила, что «оппозиция настроена конструктивно по отношению ко всем внешним партнерам Белоруссии и считает, что все существующие договоренности должны соблюдаться». «Россия для нас является важным внешнеполитическим и экономическим партнером, мы это понимаем и ценим. Мы верим в открытые, прагматичные и последовательные отношения, которые построены на четких, понятных и прозрачных принципах», — подчеркнула М.Колесникова.

Она выразила сожаление по поводу того, что в последнее время при сотрудничестве между Белоруссией и Россией «регулярно возникает напряжение и конфликты». «Это является доказательством того, что Лукашенко абсолютно не в состоянии справиться со своей задачей по выстраиванию нормальных партнерских отношений. Мы же со своей стороны подтверждаем готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию», — подытожила М.Колесникова.

Ранее Александр госагентство БелТА сообщило том, что Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с Путиным. Темой переговоров стала ситуация в Белоруссии, в которой после выборов президента не прекращаются акции протеста. Путин и Лукашенко уже обсуждали это накануне.

Как отмечает пресс-служба президента Белоруссии, лидеры двух стран подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями Договора о коллективной безопасности.

С российской стороны, как официально сообщает Кремль, подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших в Белоруссии проблем на основе принципов Договора о Союзном государстве, а также — в случае необходимости – по линии ОДКБ.