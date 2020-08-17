Роспотребнадзор объявил о начале второго этапа испытаний ещё одной отечественной вакцины от коронавируса

Речь идёт о разработке государственного научного центра вирусологии «Вектор».

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, промежуточные результаты тестирования, в котором участвуют добровольцы, говорят о высокой эффективности препарата.

Попова добавила, что в высокой степени готовности в России сейчас находятся три вакцины от COVID-19.



Ранее, напомним, о готовности своего препарата объявил центр Гамалеи. Тогда министерство здравоохранения сообщало, что его введут добровольцам-медикам и добровольцам-учителям. Сегодня в ведомстве уточнили, что вакцинация будет идти параллельно с проведением третьем этапа исследования препарата, разработанного центром Гамалеи.