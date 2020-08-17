Мировой суд Басманного района Москвы оштрафовал «Новую газету» и её главного редактора по обвинению в распространении ложной информации. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам главред издания Дмитрий Муратов.
Дмитрий Муратов добавил, что планирует обжаловать решение суда.
Суд оштрафовал «Новую газету» и её главного редактора по обвинению в распространении ложной информации
Мировой суд Басманного района Москвы оштрафовал «Новую газету» и её главного редактора по обвинению в распространении ложной информации. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам главред издания Дмитрий Муратов.