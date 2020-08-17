Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска

Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива». Протестующие скандируют «Выпускай!». Желающие выступают в режиме свободного микрофона. Сайт Tut.by оценил число участников акции в 5 – 7 тысяч человек. Часть из них, как сообщается, от СИЗО номер 1 направилась к другому следственному изолятору на улице Окрестина, куда также свозили задержанных участников акций протеста.