Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска

Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива». Протестующие скандируют «Выпускай!». Желающие выступают в режиме свободного микрофона. Сайт Tut.by оценил число участников акции в 5 – 7 тысяч человек. Часть из них, как сообщается, от СИЗО номер 1 направилась к другому следственному изолятору на улице Окрестина, куда также свозили задержанных участников акций протеста.
2020-08-17T22:05:03+03:00
2020-08-17T22:05:03+03:00
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22:05, 17 августа 2020
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