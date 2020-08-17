Государственное ТВ Белоруссии утверждает, что на встрече с Лукашенко рабочими МЗКТ готовилась провокация

Государственное телевидение Белоруссии утверждает, что на встрече с Александром Лукашенко рабочими Минского завода колесных тягачей готовилась провокация. Как сообщается, были задержаны три человека.

Задержанные в репортаже гостелеканала СТВ были названы «координаторами», которые якобы говорили заводчанам, «как себя вести и что кричать». В доказательство того, что готовились провокации, в сюжете была дана запись некоего телефонного разговора, в котором неизвестные говорят о необходимости скандировать речевки против белорусского президента. Лукашенко при этом, подчеркивалось в репортаже СТВ, приехал на Минский завод колесных тягачей, несмотря на то, что знал о провокациях. Названные властями координаторами люди, как отмечается, были задержаны уже после встречи белорусского лидера с рабочими. В минской милиции, впрочем, подчеркнули, что провели с ними профилактическую беседу и отпустили.

Выступление Лукашенко перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей сопровождалось негативным гулом и скандированиями «Уходи!» и «Позор». Эти фрагменты были также показаны в эфире госканала СТВ.

Забастовка с требованием назначить новые президентские выборы проходила сегодня на многих крупных предприятиях Белоруссии. В частности, в стачке приняли участие рабочие МАЗа, Минского тракторного завода, «Беларуськалия» и еще ряда заводов.