Россияне могут уходить с работы раньше в день рождения, если это закреплено в правилах, — постановил Верховный суд

Россияне могут уходить с работы раньше в день рождения, если в правилах организации закреплена подобная традиция, — постановил Верховный суд. Он рассмотрел жалобу бывшей сотрудницы компании «Волго-Фарм», которая в день рождения ушла с работы пораньше, предупредив непосредственного начальника и затем была уволена.

По решению суда первой инстанции ее восстановили на работе. Верховный суд это решение отменил, он постановил, что увольнение было законным, поскольку традиция раньше уходить с работы в день рождения не была закреплена в правилах внутреннего распорядка компании.