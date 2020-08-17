Директора старейшего белорусского театра уволили после поддержки протестующих, — сообщил коллектив в социальных сетях. Там утверждается, что руководитель Национального Академического театра имени Янки Купалы в Минске Павел Латушко лишился своей должности по решению премьера и министра культуры.

Коллектив записал видеообращение в поддержку директора. Среди выступающих, в частности, был художественный руководитель театра Николай Пинигин.

Сам Латушко говорит, что не нарушал никаких законов, а всего лишь высказал свою гражданскую позицию.