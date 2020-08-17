До семи тысяч человек собрались в Минске перед следственным изолятором, где содержатся задержанные на акциях протеста

До семи тысяч человек, по оценкам сайта TUT.BY собрались в Минске перед следственным изолятором, где содержатся задержанные на акциях протеста. Собравшиеся скандируют «Выпускай» и «Уходи». Часть протестующих маршем направилась от СИЗО №1 к другому изолятору на улицу Окрестина, куда также доставляли протестующих.
2020-08-17T21:31:46+03:00
2020-08-17T21:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 17 августа 2020
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