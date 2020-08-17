Сервис поиска пропавших на протестных акциях людей запустили в Белоруссии

Портал TUT.by запустил сервис поиска людей, пропавших на протестных акциях в Белоруссии. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист портала TUT.by Аня Перова.

«Это нужно, потому что в ходе протестов, которые начались в Белоруссии после выборов 9 августа, многие люди пропадали. Они шли на протест, их задерживали, а затем никто не знал, где они находятся. Через некоторое время людей начали отпускать, и мы подумали, что через такой сервис люди, которые уже на свободе, могут увидеть фотографии тех, кого еще не нашли, таким образом связаться с родственниками и сообщить им, где человек находится», — рассказала она.

Как уточнила А.Петрова, на странице собраны фотографии людей, обстоятельства, при которых их последний раз видели, а также контакты их близких.

«Государственные органы информируют об этом неоперативно. Только сегодня начали вывешивать списки последних задержанных, которых они собираются выпустить. Но эти списки все еще не совпадают с нашей базой», — заключила она.

Всего во время акций протеста 9-11 августа было задержано около 7 тысяч человек по всей стране. Почти все они заявляли о пытках.