Президент Белоруссии допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции. Соответствующий фрагмент выступления лидера республики показал телеканал «Беларусь-24».

Оппозиция считает, что жители страны не поверят этим заявлениям. Как сказала в интервью «Эху Москвы» соратница экс-претендента на пост президента Светланы Тихановской, Мария Колесникова, подобные слова Лукашенко это лишь попытка удержаться у власти.

Тем временем агентство РИА «Новости» сейчас цитирует Александра Лукашенко, который говорит, что предлагал оппозиции пересчет голосов, но оппозиционным силам это уже не актуально, они требуют новых выборов.