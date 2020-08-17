Милиция отпустила трех сотрудников Минского завода колесных тягачей, задержанных после встречи с Александром Лукашенко

Милиция отпустила трех сотрудников Минского завода колесных тягачей, задержанных после встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Как пояснили в пресс-службе ведомства, все трое отпущены после профилактической беседы.



Ранее сегодня государственный телеканал СТВ сообщил, что задержали людей, готовивших провокацию против Лукашенко. Как было объявлено в эфире, «координаторы учили заводчан как себя вести и что кричать». В сообщении подчеркивалось, что Лукашенко знал о предстоящих провокациях, но тем не менее, принял решение ехать на завод.

Напомним, — встреча проходила сегодня, рабочие после появления президента стали скандировать «Уходи».