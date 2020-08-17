«Новая газета» обжалует штраф в 260 тысяч рублей по статье о фейковой информации

Мировой суд Басманного района оштрафовал «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова суммарно на 260 тысяч рублей по статье о фейковой информации за материал Валерия Ширяева о коронавирусе. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Дмитрий Муратов, редакция обжалует данное решение.

«Меня оштрафовали на 60 тысяч, а газету — на 200 тысяч рублей по новому закону о фейковых новостях. Речь идет о статьях про то, что некоторые атомные ракетоносцы были сняты с карантина. Это посчитали распространением информации о заболевании, хотя мы наоборот сообщили, что они были сняты с карантина. Будем обжаловать данное решение», — рассказал он.

Д.Муратов добавил, что редакция стояла перед дилеммой: раскрывать или нет источники информации, но решила придерживаться своего принципа и пошла по последнему варианту.