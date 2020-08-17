Четыре человека пострадали в результате пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В МЧС сообщили, что пожар в одном из цехов распространился на территорию около 50 квадратных метров.
2020-08-17T20:33:16+03:00
2020-08-17T20:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 17 августа 2020
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