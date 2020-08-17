После встречи Александра Лукашенко с протестующими рабочими Минского завода колесных тягачей задержаны три человека

После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с протестующими рабочими Минского завода колесных тягачей задержаны три человека, — сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение республики. Утверждается, что эти люди готовили провокацию против Лукашенко во время его визита и, как передали по государственному телевидению, «учили людей, что нужно кричать».

Сегодня рабочие встретили Лукашенко свистом и скандированием «Уходи» . Президент, обращаясь к протестующим сказал, что рассматривает их действия как предательство.

Напомню, к забастовке присоединились сотрудники целого ряда белорусских предприятий, в том числе Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского тракторного завода, начали бастовать некоторые сотрудники государственного телевидения