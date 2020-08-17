Несколько человек пострадали в результате пожара в общежитии вуза на северо-западе Москвы

Об этом сообщает со ссылкой на источник агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, горело здание Московского госуниверситета технологий и управления имени Разумовского. Из общежития были эвакуированы порядка ста человек. Пожар потушили. Сколько именно человек пострадало, не уточняется.