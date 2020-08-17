Несколько человек пострадали в результате пожара в общежитии вуза на северо-западе Москвы

Об этом сообщает со ссылкой на источник агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, горело здание Московского госуниверситета технологий и управления имени Разумовского. Из общежития были эвакуированы порядка ста человек. Пожар потушили. Сколько именно человек пострадало, не уточняется.
2020-08-17T20:06:10+03:00
2020-08-17T20:06:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2694175-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:06, 17 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..