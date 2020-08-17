Медиков и людей из групп риска собираются прививать от коронавируса на последнем этапе испытаний отечественной вакцины

Об этом сообщило министерство здравоохранения России. Там отметили, что в вакцинации предложат участвовать добровольно. Параллельно будут идти, как выразились в ведомстве, «пострегистрационные исследования».

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что идут испытания второй российской вакцины от коронавируса, разработанной Научным центром «Вектор». Глава ведомства Анна Попова заверила, что промежуточные результаты тестирования на добровольцах говорят о высокой эффективности препарата.

Попова добавила, что в высокой степени готовности в России сейчас находятся три вакцины от COVID-19.