В Минске несколько сотен человек собрались у здания Театра Янки Купалы чтобы выразить поддержку коллективу и уволенному директору, Павлу Латушко. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Корреспондент, работающий на месте событий отмечает, что большинство людей прибывают к театру с площади Независимости, где этим вечером проходит многочисленная акция протеста. Расположенное рядом с театром здание администрации президента обнесено металлическим ограждением, территорию охраняет спецназ.

Собравшиеся у театра аплодируют Латушко, требуют оставить его в должности и скандируют «Культура с народом». Сегодня сотрудники театра сообщили, что директора уволили после того, как он встал на защиту протестующих в Минске и сказал, что глава МВД и другие высокопоставленные представители силовых ведомств должны подать в отставку за свои действия в отношении мирных граждан. Коллектив театра записал видеообращение в поддержку Латушко.