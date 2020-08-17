71-летний президент Португалии, по утверждению испанской прессы, помог спасти двух тонущих девушек на пляже

71-летний президент Португалии, по утверждению испанской прессы, помог спасти двух тонущих девушек во время отдыха на пляже. Марселу Ребелу ди Соза подплыл к отдыхающим после того, как они перевернулись на каноэ. Как сообщается, он помогал девушкам оставаться на плаву до тех пор, пока на подмогу не подъехал человек на гидроцикле. Обошлось без пострадавших.
2020-08-17T19:33:18+03:00
2020-08-17T19:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 17 августа 2020
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