71-летний президент Португалии, по утверждению испанской прессы, помог спасти двух тонущих девушек на пляже

71-летний президент Португалии, по утверждению испанской прессы, помог спасти двух тонущих девушек во время отдыха на пляже. Марселу Ребелу ди Соза подплыл к отдыхающим после того, как они перевернулись на каноэ. Как сообщается, он помогал девушкам оставаться на плаву до тех пор, пока на подмогу не подъехал человек на гидроцикле. Обошлось без пострадавших.