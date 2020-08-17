Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста актера Михаила Ефремова до января
Михаила Ефремова обвиняют по делу о смертельном ДТП.
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Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..