Ряд международных компаний отказался от рекламы на белорусском телевидении, — утверждает сайт «Маркетинг.Бай» со ссылкой на источники. В числе этих компаний, в частности, называются Данон, Нестле и другие крупные бренды.

Руководитель рекламного агентства, которое занимается продвижением продукции этих компаний на территории республики, Александр Василевич, рассказал сайту, что клиенты начали приостанавливать демонстрацию своих рекламных роликов на телевидении начиная с прошлой недели, как на государственных, так и на частных каналах. Он выразил надежду, что это временная мера и что телевидение станет лучше, чем было прежде.

Сегодня к забастовкам на ряде предприятий Белоруссии присоединились некоторые сотрудники государственного телевидения республики.