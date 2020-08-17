Норвегия подозревает своего подданного в шпионаже в пользу России

Как утверждает полиция королевства, его задержали в ходе одной из встреч с офицером российской разведки.

Подробности дела спецслужбы Норвегии пока не раскрывают – как и личность арестованного. Они лишь говорят, что передача некоей информации со стороны подданного королевства «может навредить фундаментальным интересам страны». В полиции уверяют: следили за неизвестным давно и зафиксировали несколько встреч с неким российским разведчиком. В ресторане Осло норвежец, как отмечается, и был задержан. Сам он вину свою не признает и требует его освободить. По обвинению в шпионаже арестованному грозит до 15 лет заключения.

Известно, что он был сотрудником норвежской компании, работающей в нефтегазовой отрасли и занимающейся, в том числе, и возобновляемыми источниками энергии, передает агентство Associtaed Press. Идет ли речь о возможной передаче секретных данных в этой сфере, впрочем, не уточнятся. В Москве на инцидент пока не отреагировали.

В ноябре прошлого года Россия обменяла на двух своих граждан норвежца Фруде Берга, осужденного по обвинению в шпионаже. В ФСБ настаивали, что он собирал информацию об атомных подводных лодках. До обмена Берг должен был отбывать 14-летний срок заключения.