Директора Национального академического театра им.Янки Купалы в Минске,уволили после высказываний в поддержку протестов

Директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, Павла Латушко, уволили после высказываний в поддержку протестов, — утверждает сайт TUT.BY. Сотрудники театра записали видеообращение в его поддержку. Художественный руководитель театра Николай Пинигин сказал, что творческий коллектив категорически не согласен с решением Министерства культуры.

При этом агентство «Интерфакс» утверждает, что пока сотрудникам поступила лишь устная информация из министерства о том, что Латушко собираются уволить по статье.