Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам

Руководитель штаба, претендовавшей на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, призвала граждан республики к забастовкам. Мария Мороз записала видеообращение, где сказала, что белорусам надо помочь, как она выразилась, «уходящей власти осознать, что возврата назад не будет».

Мороз считает, что нынешней белорусской власти понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба, поэтому необходимо показать готовность этот ущерб нанести.

После победы многолетнего белорусского лидера Александра Лукашенко на очередных выборах президента, в республики не стихают акции протеста. На многих предприятиях начались забастовки. Основные требования участников протестов – отставка Лукашенко, новые президентские выборы, освобождение задержанных на митингах.