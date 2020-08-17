Субкультура «Арестантское уголовное единство» решением Верховного суда признана экстремистской и как организация запрещена в России. С иском в суд обращался лично генеральный прокурор Игорь Краснов. Он аргументировал это необходимостью защитить подрастающее поколение от опасного воздействия.

Почти 500 участников неформального объединения «АУЕ» за последние три с половиной года, по данным силовиков, были привлечены к административной или уголовной ответственности за преступления экстремисткой направленности.

Если до нулевых «Арестантский устав един» был популярен в основном в местах лишения свободы, то с начала прошлого года им стали активно интересоваться по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Причем, наибольший интерес наблюдался в России и на Украине. Так в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» в двух странах насчитывается в общей сложности почти 6 тысяч групп с характерным содержанием.

Теперь же, по словам юриста Андрея Гривцова, полиции предстоит вычислять участников течения с помощью экспертиз их высказываний в социальных сетях. «Арестансткое уголовное единство» насчитывает до 34 тысяч активных последователей по всей России. Около 40% из них — несовершеннолетние.

Между тем, член СПЧ Андрей Бабушкин отмечает, что бороться надо не только с самим «Арестантским уголовным единством», но и с тем, что заставляет молодежь ему следовать. Также, по его словам, не стоит все негативные явления подводить под экстремизм.

Течение «Арестантский уклад един» появилось в 2000 году. Оно никогда не было формальной организацией, однако Верховный суд счел его таковой.