Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня посоветовал своим подчиненным работать с людьми напрямую, а не из кабинетов

Он считает, что нужно «понимать, что у людей в душе».
Ранее стало известно, что глава Башкирии приостановил промышленные работы на горе Куштау.
Радий Хабиров поручил создать координационный совет для решения проблем вокруг горы Куштау.
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Он считает, что нужно «понимать, что у людей в душе».
Ранее стало известно, что глава Башкирии приостановил промышленные работы на горе Куштау.
Радий Хабиров поручил создать координационный совет для решения проблем вокруг горы Куштау.
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..