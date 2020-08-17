Суд арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля Сергея Фургала

Сам экс— губернатор Хабаровского края заявил, что деньги принадлежат его бывшей жене.

Басманный суд Москвы еще 21 июля наложил арест на имущество Сергея Фургала. Как пояснила судья, арестованы деньги, как изъятые при обыске в доме бывшего губернатора Хабаровского края, так и хранящиеся на его банковском счете. Известно об этом стало после того, как Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционный жалобы на это решение.

Во время заседания Фургал заявил, что деньги не его, а принадлежат бывшей жене Ларисе Стародубовой. По словам обвиняемого, денежные средства предназначены на учебу их сына и его проживание.

Тем не менее Мосгорсуд отклонил жалобу и признал законным арест 3 миллионов рублей и двух автомобилей Фургала Toyota Land Cruiser и Lexus".

Сергей Фургал был задержан и доставлен в Москву в начале июля. Его обвинили в организации убийств дальневосточных бизнесменов в середине 2000-х годов. В конце июля президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Сам экс-губернатор не признает вину.

В Хабаровске и других городах региона с 11 июля проходят массовые акции протеста, на которых люди требуют провести открытый судебный процесс над губернатором и выступают с критикой действий федеральных властей.