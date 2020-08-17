Дональд Трамп, как утверждают американские телеканалы, рассчитывает на продолжение контактов с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы провести личную встречу с президентом Путиным — до американских президентских выборов 3 ноября. Как сообщает NBC, сотрудники Белого Дома сейчас рассматривают несколько вариантов встречи, включая в Нью-Йорке в сентябре. Целью саммита Трамп хочет сделать объявление о прогрессе в достижении нового соглашения по контролю над ядерными вооружениями между США и Россией, говорят источники NBC. Также в качестве варианта рассматривается подписание Трампом и Путиным плана по переговорам о продлении СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале следующего года. Госдеп объявил, что специальный посланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли планирует встретиться с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Вене в рамках следующего раунда переговоров между США и Россией по соглашению о контроле над вооружениями.

По итогам двухсторонней встречи с Путиным, по словам чиновников Белого Дома, которые говорили с NBCна условиях анонимности, Трамп хочет продемонстрировать свои способности заключать сделки с мировыми лидерами.

Кремль пока не прокомментировал информацию о возможной встрече Трампа и Путина.