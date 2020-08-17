Российский МИД утверждает, что в машине российского дипломата в Нидерландах было обнаружено шпионское устройство

Информации о происшествии, которое может перерасти в дипломатический скандал, поступает пока крайне мало. На данный момент единственный ее источник – это министерство иностранных дел России. В ведомстве сегодня заявили, что в служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения. В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Как отметили в МИДе, ей был выражен решительный протест. От нидерландской стороны потребовали незамедлительно принять меры по предотвращению подобных инцидентов впредь. Речи о других шагах, например, о высылке дипломатов, на данный момент не идет. Как передают информагентства, в МИДе добавили, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения. Ранее в российском ведомстве назвали ударом по отношениям двух стран решение Нидерландов подать в ЕСПЧ межгосударственный иск к России в связи с гибелью в 2014 году пассажиров и членов экипажа малазийского «Боинга», который был сбит на востоке Украины.

Каких-либо заявлений Нидерландов по поводу вызова дипломата страны в российский МИД, пока не прозвучало.