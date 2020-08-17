Причиной смерти 30-летнего внука бывшего президента Казахстана Айсултана Назарбаева в Лондоне стал сердечный приступ

Однако британская пресса пока называет ее предварительной.

Как пишет The Telegraph, внук первого президента Казахстана умер в Лондоне всего через несколько месяцев после того, как выступил против коррупции в своей семье. В феврале Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании, потому что боялся своих родственников, когда рассказал об их участии в неких финансовых схемах в России на миллиарды долларов.

Десять лет назад Айсултан окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и затем в течение года работал штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. Также он пытался быть профессиональным футболистом, выступая в австрийском, британском и казахстанском клубах. В 2017 году Айсултан Назарбаев некоторое время занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана.

Его мать Дарига – старшая дочь Нурсултана Назарбаева — бывший председатель сената республики, была обвинена в том, что является «бенефициарным владельцем» двух многомиллионных домов в Лондоне неизвестного финансового происхождения. Однако в этом году она выиграла дело против Национального агентства по борьбе с преступностью. Отец Айсултана — Рахат Алиев, в прошлом высокопоставленный член правительства Казахстана — умер в австрийской тюрьме в 2015 году, не дожив до суда по двум обвинениям в убийстве. Как уточняет казахстанский ресурс AkiPress, Алиев получил политическое убежище в Австрии, но был арестован по запросу Казахстана. Айсултан Назарбаев написал в Facebookе, что считает, что его отца убили.

Сам Айсултан в прошлом году был приговорен к испытательному сроку в 18 месяцев, 140 часам общественных работ и штрафу в 6 тысяч фунтов за то, что укусил лондонского полицейского – тот пытался помешать его попытке самоубийства в квартире на Вест-Энде. Британский адвокат сказал тогда, что поведение Назарбаева было вызвано проблемами с психическим здоровьем и кокаином.

Газете The Telegraph стало известно, что Айсултан Назарбаев уехал в Казахстан еще до карантина, но вернулся в Лондон десять дней назад.

Его мать Дарига Назарбаева, заявила, что семья опустошена потерей сына и просит уединения.