Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, в котором объявила о желании объединить вокруг себя единомышленников.

Напомним, Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.

Сегодня президенты Балтийских государств, а также Польши выступили за проведение повторных президентских выборов в Белоруссии. Германия заявила о том, что проверкой результатов голосования должна заняться независимая инстанция, а Украина решила отослать своего посла из Минска для консультаций. В заявлении МИДа страны говорится, что необходимо оценить перспективу дальнейших отношений с соседним государством.