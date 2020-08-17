Крупные белорусские предприятия проводят забастовки

Они требуют признать недействительными итоги президентских выборов, остановить насилие на акциях протеста и отправить в отставку причастных к жестким действиям силовиков.

Одними из первых – еще утром – забастовку начали рабочие Минского тракторного завода. Как пишет белорусское интернет-издание Tut.by, они уверяют, что хотят показать свою позицию, но при этом не остановить полностью работу предприятия. Они организовали колонну, к которой, в частности, присоединились сотрудники Минского автомобильного завода и еще ряда предприятий. Она маршировала по нескольким улицам Минска.

К стачке планировали присоединиться и на БелАЗе – но белорусские издания утверждают, что за участие в забастовке рабочим грозят не выплатить зарплату. А вот с одного из крупнейших в мире производителей удобрений «Беларуськалия» поступают противоречивые сведения. По утверждениям независимых профсоюзов, работа на заводе полностью остановлена, официальный профсоюз утверждает, что частично.

На Белорусском металлургическом заводе рабочие перекрыли движение технологическому транспорту и остановили работу всех трех сталеплавильных печей предприятия. Его руководство уверяет, что это не забастовка, а временная акция протеста. Как утверждается, печи уже восстановили работу в штатном режиме.

Бастуют и сотрудники государственных телеканалов. У здания Белтелерадиокомпании собрались несколько сотен человек, которые скандируют «Правду!». Как передает агентство ТАСС, журналисты холдинга утверждают, что в стачке принимают участие около 200 человек, при этом руководство их действия не поддержало. Забастовку поддержали и сотрудники другого государственного телеканала ОНТ.

Протесты в Белоруссии не утихают 9 день после того, как Центризбирком объявил о победе действующего президента Александра Лукашенко на выборах с результатом в 80% голосов.

Между тем, тактика белорусской оппозиции проявила как черты современных протестов, так и возрождение практик отдаленного прошлого, — пишет газета «Ведомости».