Александр Лукашенко заявил сегодня, что пока исключает возможность проведения в Белоруссии новых выборов

Они, по его словам, возможны после принятия новой Конституции. На встрече с коллективом минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал, что готов поделиться своими полномочиями, однако не под давлением уличных акций.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас идет работа над третьим вариантом Конституции, два прежних варианта он отверг.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью «Эху Москвы», что Александр Лукашенко просто надеется успокоить протесты и остаться у власти.

Государственный телеканал «Баларусь-1» в своем новостном выпуске о событиях дня сделал акцент на словах Лукашенко о новой Конституции.

Напомним, — Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским президентом заявил, что Москва при первом же запросе окажет помощь в случае военной угрозы извне. Сегодня, кстати, белорусский президент вновь вспомнил Владимира Путина. Он сказал, что они придерживаются одного мнения, что «заварушка вокруг Белоруссии неспроста». Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков считает, что России не следует поддерживать Александра Лукашенко

По мнению Ремчукова, для России хорошим вариантом мог бы стать Валерий Цепкало на посту президента Белоруссии.

Алексей Малашенко считает, что время Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии истекло, и Кремлю пора подыскать ему достойную замены. Такое мнение политолог высказал в эфире «Эха Москвы».

Алексей Малашенко уверен, что Кремль нуждается в союзнике, которого будут уважать на Западе.