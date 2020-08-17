Защита предпринимателя Бойко-Великого обратится в ЕСПЧ касательно продления ареста по делу банка «Кредит Экспресс»

Защита предпринимателя Василия Бойко-Великого обратится в Европейский суд по правам человека по поводу очередного продления ареста в рамках дела банка «Кредит Экспресс». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Игорь Зубер.

«Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Василию Бойко-Великому до середины ноября. Мы считаем это решение необоснованным и незаконным. Оно не отвечает ч.1 ст.108 УПК, которая в принципе запрещает содержать предпринимателей под стражей», — подчеркнул он.

По словам адвоката, данное положение разъяснено многочисленными постановлениями Пленума Верховного суда РФ, «однако суд доводы защиты в очередной раз не услышал». «Суд также не учел прецедентную практику ЕСПЧ. Нами сейчас подана жалоба на незаконное содержание Василия Бойко-Великого под стражей в течение предварительного следствия. Также туда будут направлены дополнения», — заключил И.Зубер.