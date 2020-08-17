Украина впервые в истории отзывает посла из Минска для консультаций

Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что решение связано, в том числе, с выдачей России задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании Вагнера. Накануне украинские власти назвали решение о выдаче безответственным. В Киеве заявили о наличии всех правовых и моральных оснований для передачи бойцов Украине.
2020-08-17T17:32:06+03:00
2020-08-17T17:32:17+03:00
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17:32, 17 августа 2020
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