Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой конституции

Агентство «Интерфакс» цитирует выступление Лукашенко показанное на канале Беларусь-24. Белорусский лидер говорит, что на референдуме надо принять новую Конституцию и по новой конституции тогда можно будет проводить выборы парламента, президента и местных органов власти.