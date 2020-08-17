Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой конституции

Агентство «Интерфакс» цитирует выступление Лукашенко показанное на канале Беларусь-24. Белорусский лидер говорит, что на референдуме надо принять новую Конституцию и по новой конституции тогда можно будет проводить выборы парламента, президента и местных органов власти.
2020-08-17T17:13:25+03:00
2020-08-17T17:14:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:13, 17 августа 2020
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