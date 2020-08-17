Директор московской школы N109 Ямбург считает невозможным для учителей находиться весь день в маске

Директор московской школы N109, член-корр российской академии образования Евгений Ямбург считает невозможным для учителей выполнение обязательства находиться весь день в маске. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее на горячей линии Минпросвещения России заявили, что учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Если же учитель не будет соблюдать данное требование, родители могут обратиться в администрацию школы. Детей же носить маски обязывать не будут.



«Что касается пребывания в масках детей, это решают их родители. Представьте, в старших классах с перерывом на обед до 8 часов идут занятия — выдержать это в маске невозможно. То же самое с учителями. Я не считаю реальным находиться в маске весь рабочий день. Поэтому надо смотреть по обстановке», — пояснил Е.Ямбург.

Что касается формы обучения, по его словам, данный вопрос тоже должны решать родители. «Это может быть очная, комбинированная или заочная форма, а также переход на семейное обучение», — уточнил Е.Ямбург.

Он также опроверг слухи о том, что учителей обяжут сделать прививку от коронавируса. «Во-первых, пока вакцины нет. Мы только сдаем анализ на коронавирус. Во-вторых, законодательством принудительная вакцинация не предусмотрена», — заключил Е.Ямбург.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемической ситуации.