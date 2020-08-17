Роспотребнадзор совместно с министерством просвещения подготовили новые рекомендации для школ

Особое внимание в документе уделяется организации очного обучения. Так, директора учебных заведений должны разработать график для минимизации контактов между обучающимися. Школьники будут обязаны приходить на занятия и посещать столовую согласно индивидуальному расписанию.

Для предотвращения распространения опасного коронавируса за каждым классом будет закреплен свой кабинет. В спортзале и библиотеке также заниматься смогут лишь ученики из одного класса.

Что касается традиционной линейки 1 сентября, то их рекомендовано проводить на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты. Между тем столичные власти ранее призывали вовсе отказаться от мероприятия.

Кроме того, ведомство рекомендует школам быть готовыми в случае ухудшения эпидемиологической обстановки снова перейти на онлайн-формат обучения. Помимо основных занятий, в таком же режиме будут проходить и факультативные курсы.

Отметим, что вопрос о том, будут ли обязаны учителя носить во время занятий маски, будут решать региональные власти