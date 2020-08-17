К центру Минска проследовала колонна автозаков и транспортных грузовиков внутренних войск

Об этом сообщают с места событий корреспонденты агентств ТАСС и РИА «Новости»ТАСС отмечает, что обстановка в центре пока спокойная. Крупный митинг проходит на востоке города, у здания Белтелерадиокомпании. Там собрались рабочие нескольких крупнейших заводов.

На одном из предприятий, где протестуют рабочие, Минском заводе колесных тягачей, сегодня побывал президент Александр Лукашенко. Он сказал, что выступает за перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через давление и уличные акции. Обращаясь к протестующим, Лукашенко подчеркнул, что рассматривает их действия как предательство.

Ну а прямо сейчас агентство «Интерфакс» цитирует выступление Лукашенко показанное на канале Беларусь-24. Белорусский лидер говорит, что на референдуме надо принять новую Конституцию и по новой конституции тогда можно будет проводить выборы парламента, президента и местных органов власти.