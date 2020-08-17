На предприятии «Беларуськалий» в Солигорске шахты перестали выдавать руду

Его сотрудники присоединились к объявленной на различных заводах забастовках.

С «Беларуськалия» поступают противоречивые сведения о степени приостановки работы одного из крупнейших в мире производителя удобрений. Руководитель официального профсоюза компании Андрей Рыбак сказал агентству ТАСС, что речь идет о частичной остановки производства. В то же время в независимом профсоюзе уверяют, что не работают все рудники. Как пишет белорусское интернет-издание Tut.by, сотрудники «Беларуськалия» собирают подписи для официального объявления забастовки. Как утверждается, продолжает работать только фабрика. Но производство может остановиться само собой из-за неработающих шахт, поскольку руда не поступает на завод, отмечает издание.

О планирующейся забастовке сотрудники «Беларуськалия» объявили еще в пятницу – они потребовали выполнить их требования: освободить политзаключенных, уволить тех, кто привел к насилию на акциях протеста, и провести новые президентские выборы. При этом руководство предприятия просило написать свои требования, но не останавливать производство. В настоящий момент происходящее на «Беларуськалии» оно официально пока не комментирует.

Забастовки в Белоруссии проходят также на БелАЗ, МТЗ, МАЗе и ряде других заводах. К стачке присоединились и сотрудники государственных телеканалов страны.