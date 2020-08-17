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16:37, 17 августа 2020

Порядка 30 артистов балетной труппы Мариинского театра заразились коронавирусом

Об этом со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора сообщает агентство «Интерфакс». Трое госпитализированы, остальные лечатся дома. Артистов балета отправили на изоляцию вместе с близкими. Всего изолировали около 300 человек.



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