Роспотребнадзор рекомендовал российским школам предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ведомство опубликовало соответствующий документ. Помимо прочего в нем говорится, что линейки 1-го сентября рекомендовано провести по классам или параллелям, на открытом воздухе. При этом родители должны быть в масках.

В новом учебном году за каждым классом должны закрепить свой кабинет. Школьные факультативы рекомендовано проводить по выходным.

Что касается линеек в московских школах, на прошлой неделе мэр Собянин говорил, что из-за ситуации с коронавирусом их проводить не планируется