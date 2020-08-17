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16:32, 17 августа 2020

Все шахты одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений Беларуськалия, остановили выдачу руды

Все шахты одного из крупнейших в мире производителя калийных минеральных удобрений Беларуськалия, остановили выдачу руды. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Эту информацию сайту TUT.BY также подтвердил представитель стачечного комитета предприятия.
В официальном профсоюзе Беларуськалия агентству ТАСС сказали, что производство остановлено частично, поскольку бастует часть рабочих.
Забастовки в республике, помимо Беларуськалия, затронули предприятия БелАЗ, Белорусский металлургический завод, Тракторный завод. Бастовать начали и часть сотрудников государственного телевидения.

Среди основных требований – отставка нынешнего президента Александра Лукашенко, новые выборы главы государства и освобождение задержанных на акциях протеста.



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