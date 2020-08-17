Сообщения о том, что сын Александра Лукашенко уехал из Белоруссии, не подтвердились

В МИДе Грузии утверждают, что на борту самолета грузинского посла Николая Лукашенко не было.

Грузинский телеканал «МтавАри архи» накануне сообщил о вылете из Тбилиси самолета, который использует в том числе президент Грузии. По данным телеканала, на борту находилось 8 человек. Спустя час после приземления в Минске борт вылетел обратно. Тогда генеральный директор канала Ника ГварАмия предположил, что из Белоруссии вывезли сына президента Александра Лукашенко Николая.

Сегодня же МИД Грузии сообщил, что правительственный самолет привозил в Белоруссию посла Валерия Кварахцелия. Из-за закрытых границ сделать это обычным самолетом было невозможно. Для этого и был использован спецборт.

Кроме того самого Николая вместе с отцом Алексангдром Лукашенко сегодня видели на «Минском заводе колесных тягачей»

Николай Лукашенко часто присутствует на мероприятиях вместе с отцом.