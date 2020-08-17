Министерство просвещения решило разъяснить ситуацию с медицинским масками для учителей

Ведомство уточняет, что решение носить их во время уроков, или нет, будет приниматься в каждом отдельном регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее было сообщение, что учителя, в отличие от учеников, будут обязаны работать в медицинских масках.

Директор московской школы №109 Евгений Ямбург признал, что педагогам весь день в масках находиться будет крайне трудно.

В Министерстве просвещения рассчитывают, что учебный год начнется как обычно, 1 сентября, в очной форме.

Сегодня, кстати, Роспотребнадзор сообщил, что школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.