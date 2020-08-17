«Беларуськалий» прекратил работу

«Беларуськалий», один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил РИА «Новости» председатель первичной профсоюзной организации предприятия — Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров.

«Нет, не работает», — сказал Захаров, отвечая на вопрос, работает ли предприятие на фоне информации в СМИ о забастовке. Вместе с тем руководство «Беларуськалия» проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии РИА Новости пока не получилось.

Калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.