Социологи ВЦИОМа выяснили, что каждый пятый россиянин считает социальные сети главным удобством нынешнего века

36% участников опроса назвали в качестве главного изобретения бионические протезы рук и ног, 31% — смартфоны, остальные называли солнечные батареи и 3Д-принтеры.
2020-08-17T15:34:15+03:00
2020-08-17T15:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 17 августа 2020
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